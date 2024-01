i Autor: Pixabay

Zwrot pieniędzy

Szykuje się duża ulga dla właścicieli domów. Można odzyskać nawet 53 tys. złotych

Już niebawem zaczną się rozliczenia z fiskusem. Zatem kwestia zwrotów i odliczeń jak bumerang wracają na tapet. Polacy szukają sposobów, by obniżyć kwotę podatku do zapłaty. Właściciele modernizowanych domów, będą mieli możliwość skorzystania z dość dużej ulgi. Jednak, by skorzystać z takiej możliwości, trzeba spełnić odpowiednie warunki.