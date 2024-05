Rachunki za gaz wzrosną o co najmniej o 60 procent

Jak podaje portal money.pl, stawka wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto. Wzrosną opłaty abonamentowe. W przypadku taryfy W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, czyli o 1,5 procent. Za gaz zaazotowany dal grupy Lw wzrost wyniesie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, dla podgrupy z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. Stawki opłat ukształtuje się na podobnym poziomie, co dla gazu wysokometanowego.

Ci, którym gaz służy jako paliwo do ogrzewania niejako wpędzili się w pułapkę. Wzrost średnich cen paliwa gazowego wyniesie od 45 do 47 procent. Portal wylicza, że skok cen będzie zależał od rodzaju gazu. Cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto. Do tego dodać stawki dystrybucyjne.

"Opłata zmiennej ma skoczyć z o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Opłata stała wzrośnie natomiast o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł w grupie taryfowej W.1-1. Rachunki za gaz wzrosną co najmniej o połowę, a nawet o 60 proc."-wylicza money.pl.

Eksperci przestrzegają, że każdy, kto będzie teraz kupować dom czy mieszkanie, zwłaszcza z udziałem kredytu, powinien przeanalizować miesięczne koszty utrzymania mieszkania lub domu, zanim podejmie decyzję.

Jak podaje KRD zaległości w opłatach mieszkaniowych (czynsz, opłacaniu kosztów ogrzewania i wywozu śmieci) przekraczają już w Polsce 290 mln zł. Po odmrożeniu cen sytuacja może drastycznie się pogorszyć.

