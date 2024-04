Tajemniczy założyciel sieci Dino na liście miliarderów “Forbesa”. Kim jest?

Wnioski o dotację z ARiMR. Pszczelarze mogą dostać 50 zł do każdego ula

Biernacki drugim najbogatszym Polakiem

Według "Wprost" w 2022 r. był najbogatszym Polakiem. Jego majątek wyceniany jest na ponad 19 mld zł. Biernacki awansował na drugie miejsce na liście najbogatszych Polaków w rankingu Forbsa.

Ten polski przedsiębiorca, menedżer, założyciel i współwłaściciel sieci handlowej Dino Polska, awansował na liście o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Jak informuje Forbes, "od momentu debiutu na liście w 2017 roku jego majątek powiększył się aż dwudziestokrotnie". "Obecne 18 mld zł przychodów Dino do 2026 roku ma szansę się podwoić" - informuje Forbes.

Pod koniec zeszłego roku w całym kraju było 2156 sklepów Dino w całym kraju. - To człowiek, który przez lata wypracował swoje przyzwyczajenia, aby zminimalizować możliwość podsłuchów i zmaksymalizować poczucie prywatności - mówi portalowi Money.pl jeden z najbliższych współpracowników Tomasza Biernackiego.

Biznesmen bez meila i smartfona

Miliarder w ogóle nie korzysta z nowoczesnych technologii. Ludzie piszą mu listy. Po prostu. On je zresztą czyta. Maila zbudowanego na zasadzie imienia i nazwiska, jak inni pracownicy w Dino, nie ma założonego, a telefon do niego ma tylko krąg najbliższych, zaufanych osób - dodaje jego blisiki współpracownik. - Smartfony? Nie ma szans. To według niego mokry sen esbeków. Ludzie sami się oznaczają, z kim są i dlaczego. Google zresztą wie, gdzie jesteśmy, a zabezpieczenia rozmów są żadne - zaznacza rozmówca portalu.

Według wyborcza.pl, prawie nic nie wiadomo o jego życiu prywatnym, jakie ma wykształcenie, czy ma dzieci i ile, gdzie spędza wakacje i co lubi robić w wolnym czasie. Podobno mieszka w miejscowości pod Krotoszynem, w strzeżonej przez ochroniarzy posiadłości.

Na czym zarabia tajemniczy miliarder?

Jak czytamy w wiadomościachhandlowych.pl, twórca najdynamiczniej rosnącej polskiej sieci handlowej od lat budował swój biznes, tworząc lub przejmując kolejne spółki, pełniące różnego rodzaju funkcje w Dino – od dostaw mięsa i wędlin oraz produktów mleczarskich, przez zaopatrzenie w paliwa, aż po budowę i zarządzanie nieruchomościami. Według wyborczej.pl najbogatszy człowiek w Polsce biznes zaczynał od małej, przydomowej ubojni i przez kilka lat związany był tylko z branżą mięsną, prowadząc ubojnie w Golinie i przejmując Zakłady Mięsne AGRO-RYDZYNA, które teraz są dostawcą dla Dino. Pierwszy market pod szyldem Dino otworzył w 1999 r. w Gostyniu.

Jak podają wiadomościhandlowe.pl od 2010 r. Biernacki zasiada w organie nadzoru Centrum Wynajmu Nieruchomości oraz Agro-Rydzyna (obecnie należy do grupy kapitałowej Dino Polska). W tym samym roku wszedł do rady nadzorczej Dino Krotoszyn - spółki z branży mięsnej, która zaopatruje główne sklepy.

"W roku 2011 Biernacki wszedł w skład BT-Nieruchomości oraz KR Inżynieria. Dwa lata później stał się członkiem rady nadzorczej Dino Oil. 2015 rok przynosi członkostwo w kolejnych spółkach: Dino Logistic Północ (obecnie Dino Północ), BT Holding (zależną od Grupy Dino) oraz Mleczarnia Naramowice.Chronologicznie ostatnią spółką do której dołączył jako członek organu nadzorczego Krot Invest KR Inżynieria"-wymienia portal.

Jak czytamy na stronie Dino.pl, sieć liczy 2156 sklepów; przy czym tylko w 2022 r. otwarto 344 nowe sklepy. Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła 847,8 tys. mkw. wobec 710,4 tys. mkw. rok temu. W III kwartale 2022 r. przychody Dino Polska były o 54 proc. wyższe niż w III kw. 2021 r.

Łączne nakłady inwestycyjne na rozwój Dino Polska wyniosły w III kwartale 2022 r. prawie 400 mln zł, a narastająco od początku roku osiągnęły 1,1 mld zł. Zostały one przeznaczone głównie na uruchomienie nowych marketów Dino i stworzenie w ten sposób kolejnych 6 tys. miejsc pracy w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. W III kwartale klienci odwiedzali sklepy sieci Dino średnio ponad 1,6 mln razy dziennie, podczas gdy o przekroczeniu na stałe progu 1 mln klientów dziennie firma informowała zaledwie w drugim kwartale 2021 r.-informuje spółka w ostatnim, dostępnym komunikacie prasowym.

