Tak banki zarabiają na Polakach. Płacimy najwięcej za kredyty w UE

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce najwyższe wśród państw UE

- Powodem jest przede wszystkim to, że stopy procentowe są wysokie, ale to nie cała prawda. W Polsce średni kredyt hipoteczny ma oprocentowanie 7,58 proc., a Czechach 5,79 proc. - różnica 1,79 punktu procentowego, a przecież stopy procentowe różnią się o tylko 1 p.p. - podkreśla cytowany przez money.pl Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Można jedynie spekulować, czy jedną z przyczyn drogich kredytów jest przesadna zachłanność polskich banków na rynku nieruchomości.

Jak wygląda popyt kredyty hipoteczne?

Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w czerwcu 2024 r. wzrosła o 51,8 proc. w stosunku do czerwca ub.r. - poinformowało na początku lipca Biuro Informacji Kredytowej. Popyt na kredyty mieszkaniowe jest obecnie niższy o 30-40 proc. niż w drugim półroczu 2023 r.

"O 51,8 proc. r/r wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w czerwcu 2024 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w czerwcu 2024 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 51,8 proc. w porównaniu do czerwca 2023 r." - przekazało BIK. Dodano, że w czerwcu br. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 27,45 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 22,01 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost r/r prawie o 25 proc. W porównaniu do maja 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 1,7 proc.

"Popyt na kredyty mieszkaniowe, po zakończeniu przyjmowania wniosków w ramach Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., jest obecnie niższy o około 30-40 proc. niż w drugim półroczu 2023 roku. Pomimo obaw nie spadł on jednak do poziomu sprzed uruchomienia Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., bowiem pozostaje wyraźnie wyższy, w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku" - powiedział cytowany w komunikacie - wyjaśnia główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski. "Brak nowego rządowego programu wsparcia spowoduje stabilizację liczby wnioskodawców na poziomie około dwudziestu paru tysięcy osób" - dodał.