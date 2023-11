i Autor: Shutterstock; Virginia Mayo/AP

Pensje Polaków

Tusk przebije Morawieckiego? Płaca minimalna 2024 jeszcze wyższa!

Jeśli Donald Tusk spełni swoją zapowiedź wyborczą podniesienia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł., osoby mające wynagrodzenia do 6 tys. zł brutto nie będą płaciły PIT. Dotyczyłoby to 2,5 mln Polaków, które zarabiają najniższą krajową. Jak to przełoży się na wypłaty?