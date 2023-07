1,5 ton węgla z importu zalega na hałdach

Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu, wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w maju br. 716,43 za tonę (w ujęciu jakościowym 33,64 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii), wobec 705,49 za tonę w kwietniu br. (w ujęciu jakościowym 33,21 zł za gigadżul). W porównaniu z majem 2022 r. wartość indeksu była wyższa o 114 proc.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w maju br. wartość 1032,60 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 42,08 zł za gigadżul) wobec 1072,31 zł za tonę w kwietniu (w ujęciu jakościowym 43,57 zł za gigadżul) - to 137,8 proc. więcej niż w maju 2022 r.

Na składach Węglokoksu zalega ponad 1,5 mln ton węgla. I nie ma chętnych, aby go kupić. Węgiel pochodzi z importu. Najwięcej węgla Węglokoks sprowadził z RPA (blisko 1,2 mln ton), Kolumbii (niespełna 700 tys. ton) i Kazachstanu (356 tys. ton). Mniejsze ilości zaimportowano z Australii i Indonezji (po 65 tys. ton), Botswany (60 tys. ton) i Mozambiku (30 tys. ton).

PGG przygotowało promocje dla klientów

Jak informuje money.pl, Polska Grupa Górnicza (PGG) zapewnia, że w tym roku zużycie surowca w Polsce będzie niższe niż średnia z ubiegłych lat. Wszystko przez cieplejszą zimę i zapobiegliwość klientów, którzy w obliczu kryzysu energetycznego zgromadzili pokaźne zapasy.

- Szacuje się, że w 2023 r. prawie 5 mln ton węgla zapewni górnictwo krajowe, z czego ok. 3 mln ton dostarczą kopalnie PGG. Pozostałe 2 mln będą pochodziły z importu. - Nie ma zatem ryzyka niedoboru węgla na krajowym rynku w sezonie grzewczym 2023/2024 - zapewnia wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, cytowany przez money.pl.

Według portalu, w ostatnim czasie PGG rozpoczęła nawet kampanię sprzedażową, chcąc zachęcić klientów do przyspieszenia zakupów. Od drugiej połowy czerwca cena węgla opałowego u kwalifikowanych dostawców jest taka sama jak w sklepie internetowym.

"Oznacza to, że odbiorca nie płaci za transport węgla z kopalni do składu. Tak będzie w całej Polsce do końca lipca. Ponadto do końca czerwca trwa akcja, w ramach której klienci mogą kupić od PGG dwie równe partie węgla, gdzie druga partia jest tańsza od pierwszej. Ceny zaczynaj się od 1100 złotych za tonę" informuje portal.

