Brytyjski portal wybrał najgorszego przewoźnika lotniczego

Serwis Which? przeanalizował opinie pasażerów o 10 775 lotach, które odbyły się w 2023 roku na europejskich trasach. Oceniano obsługę klienta, stosunek jakości do ceny, komfort siedzenia, oraz jedzenia i picia. Jak się okazało, najgorsze opinie po raz drugi z rzędu zebrał węgierski przewoźnik Wizz Air.

Za obsługę klienta WIzz Air otrzymało jedną gwiazdkę na pięć możliwych, w pozostałych kategoriach nie miało więcej niż dwóch gwiazdek. Serwis Which? podaje, że aż w 44 proc. opinii pasażerowie zgłaszali problemy, żadna inna linia lotnicza nie zaliczyła tak niechlubnego wyniku.

Co ciekawe, sama linia lotnicza odpowiada, że metodologia badania Which? wprowadza klientów w błąd. Wizz Air zadeklarował, że z badań satysfakcji klientów wynika, że z roku na rok jest coraz lepiej, a brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego potwierdza, że linia wywiązuje się z zobowiązań wobec klientów.

Drugie miejsce w niechlubnym rankingu Which? zajął Ryanair. Co ciekawe, w Polsce trzej najpopularniejsi przewoźnicy w 2023 roku to oprócz polskiego LOT-u właśnie Wizz Air, oraz Ryanair. Irlandzki Ryanair w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych obsłużył ponad 12 mln pasażerów, a Wizz Air niemal 7,9 mln pasażerów.

