Te linie lotnicze są najgorsze! Polacy je uwielbiają, chociaż powinni ich unikać

Organizacja konsumencka Which? poprosiła o ocenę linii lotniczych 8 tys. brytyjskich pasażerów. Do uzyskania oceny zastosowano skonkretyzowane kryteria takie jak m.in. stosunek jakości do ceny, doświadczenia na pokładzie, obsługa klienta, opóźnienia itp.

Ranking linii lotniczych. WizzAir wypada najgorzej

Z usług węgierskich linii lotniczych WizzAir było zadowolonych jedynie 48 proc. klientów. Z badania wynika, że "przewoźnik wykonał zaledwie 56 proc. swoich lotów na czas, a prawie 2 proc. zostało odwołanych w ciągu 24 godzin od odlotu".

"Jeśli na danej trasie dostępne są alternatywne linie lotnicze, unikaj Wizz Air, ponieważ jego słabe wyniki w zakresie obsługi klienta oznaczają, że prawdopodobnie zostaniesz pozostawiony na lodzie w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu" - skomentował Rory Boland w Which? cytowany przez "Business Insider".

Polskie linie lotnicze nie uwzględnione w rankingu

Jak wypadły pozostałe linie lotnicze? Ryanair osiągnął wynik 52 proc. Najlepsze oceny osiągnęła niemiecka Lufthansa - 57 proc. Na kolejnych pozycjach uplasowały się British Airways (56 proc.) oraz Eurowings (53 proc.).

Polskie Linie Lotnicze PLL LOT nie zostały uwzględnione w zestawieniu.

