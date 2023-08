Te papierosy znikną ze sklepów. Producent L&M, Chesterfield i Marlboro podjął decyzję

Historia firmy sięga 121 lat wstecz, gdy w Nowym Jorku otworzono pierwszą fabrykę Philipa Morrisa. Teraz, firma ogłasza nadejście schyłku tradycyjnej produkcji wyrobów tytoniowych. W planach jest wycofanie z rynku papierosów marki Marlboro, L&M i Chesterfield, co oznacza koniec dla tych ikonicznych wyrobów. A kiedy ma to nastąpić? Markus Essing, dyrektor Philip Morris w Niemczech, w wywiadzie dla gazety Bild, zapowiada, że "tak szybko, jak to możliwe, do 2025 roku chcemy przekonać ponad 40 milionów palaczy na całym świecie do korzystania z niskoemisyjnych alternatyw". To stanowi wyzwanie dla miłośników tradycyjnego palenia, którzy powinni już teraz przygotować się na pożegnanie z tym nałogiem. Te słowa podkreślają także wywiad udzielony wcześniej przez Jacka Olczaka, prezesa Philip Morris International, co dowodzi, że branża rzeczywiście podąża w kierunku rezygnacji z konwencjonalnych papierosów.

Tendencje te odzwierciedlają się nie tylko w zdrowotnym aspekcie, który przyczynił się do świadomości szkodliwości palenia. Nastawienie na ekologię również odgrywa rolę, ponieważ aktywiści ekologiczni alarmują, że dym papierosowy zanieczyszcza powietrze aż dziesięciokrotnie bardziej niż spaliny samochodowe. Rzeczywiście, dym tytoniowy zawiera ponad 4000 różnych związków chemicznych, z czego ponad 40 to znane czynniki rakotwórcze i wiele substancji toksycznych.

W rezultacie, ruch w stronę zastępowania tradycyjnych papierosów bardziej ekologicznymi i mniej szkodliwymi alternatywami jest coraz bardziej widoczny i zdecydowany. W obliczu udowodnionego negatywnego wpływu palenia zarówno na zdrowie ludzi, jak i na środowisko, firma Philip Morris wyznacza nowy kierunek dla przyszłości branży tytoniowej.

