Ogromna pomoc dla rolników. Rząd daje 15 miliardów złotych

Miliardy dla polskich rolników

Kierujemy 15 mld zł na pomoc dla polskiego rolnika, bo wiemy, co to znaczy bezpieczeństwo żywnościowe - mówił Robert Telus do rolników podczas ogólnopolskiego święta Wdzięczni Polskiej Wsi. Jak podkreślał, "to nie jest żadne rozdawnictwo", tylko dopłaty do zboża, paliwa, do kredytów, do silosów. "Czas wojny destabilizuje rynki, ale chcę powiedzieć, że my jako rząd PiS jesteśmy z rolnikami zawsze, nie tylko na dożynkach, ale przede wszystkim wtedy, kiedy polski rolnik potrzebuje pomocy i wsparcia" - podkreślił minister rolnictwa. Telus dodał, że rząd odbudowuje polskie przetwórstwo, które zostało "wyprzedane", a w programie jego odbudowy na ponad 3 mld zł wpłynęły wnioski na ponad 6 mld zł, do pokazuje, jak ten program jest potrzebny.

Zakaz wwozu zbóż z Ukrainy

Mówiąc w prowadzonym w piątek przez polski rząd zakazie wwozu zbóż z Ukrainy Telus stwierdził, że to właśnie odpowiedzialność rządu wobec interesu polskiego rolnika i polskiej gospodarki. "Przed 15 kwietnia nikt nie pomyślał, że można podejmować decyzje wbrew Unii Europejskiej" - zaznaczył szef MRiRW, mówiąc o pierwszym zakazie, wprowadzonym wiosną i potwierdzonym przez KE, który wygasł w piątek 15.09.

