Terminy wypłat emerytur z ZUS w listopadzie. Tego dnia przyjdzie przelew z emeryturą

Wypłaty emerytur listopad 2023. ZUS podał dokładne terminy

Emerytury w Polsce wypłacane są w kilku konkretnych terminach. Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają stałe terminy wypłacania pieniędzy, zwykle jest to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jeśli jednak w wyznaczone dni wypadają dni wolne od pracy (święta lub weekend) pieniądze są wypłacane w innym terminie. W listopadzie 2023 roku mamy sporo takich dni.

W związku z tym, że 1 listopada przypada święto Wszystkich Świętych, to osoby, które mają wyznaczony na ten dzień termin wypłat świadczeń z ZUS, powinny otrzymać swoje świadczenia najpóźniej 31 października, czyli we wtorek. Wcześniejsze wypłaty powinny również dotrzeć do osób, które mają termin wypłaty ustalony na 5. dzień miesiąca. Tego dnia w listopadzie przypada niedziela, więc przelew czy przekaz powinien dotrzeć do nich już 3 listopada.

I to jeszcze nie koniec listopadowych zmian. Osoby, które mają termin wypłaty swojego świadczenia z ZUS w terminie na 25. dzień miesiąca, dostaną przelewy z ZUS (lub od innego płatnika) już 24 listopada. Powód zmian jest błahy, po prostu 25 listopada przypada w sobotę, więc ZUS wypłaca pieniądze wcześniej.

