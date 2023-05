Testament czy darowizna. Co trzeba wiedzieć o przepisaniu nieruchomości na dziecko?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Najważniejsza różnica pomiędzy spadkiem a darowizną polega na tym, że darowizna zostaje udzielona ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że osoba, która ją otrzymuje, od razu ma prawo do korzystania z nieruchomości lub rzeczy, która jest jej przedmiotem. umowa darowizny powinna zostać sporządzona przez notariusza, a do jej przygotowania potrzebne są następujące dokumenty: akt własności i aktualna wycena mieszkania, numer księgi wieczystej, zaświadczenie o uregulowaniu podatku od darowizny lub o prawie do zwolnienia z opłaty. Dzieci darczyńcy są zwolnione z konieczności regulowania podatku. Nie muszą również zgłaszać darowizny mieszkania do urzędu skarbowego, ponieważ zrobi to za nich notariusz.

Sporządzenie testamentu z reguły jest o wiele tańsze niż darowizna. W przypadku umów z zapisem windykacyjnym trzeba się liczyć z kosztem około 200-300 złotych. Przy umowie darowizny często trzeba zapłacić nawet do kilku tysięcy złotych, ponieważ powinna zostać ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Wysokość taksy notarialnej zależy natomiast od wartości jej przedmiotu. Testament powinien zawierać pełne dane osoby, która ma odziedziczyć nieruchomość, datę jego sporządzenia oraz odręczny podpis spadkodawcy. Najbezpieczniej spisać testament w obecności notariusza.

