To będzie cios! Koniec darmowego BLIKA w Polsce. Jest decyzja

W uzasadnieniu decyzji, mBank wskazuje na znaczący wzrost cen towarów i usług w ciągu ostatnich dwóch lat, co ma wpływ na koszty obsługi ponoszone przez bank. W związku z tym, podjęto decyzję o podwyższeniu niektórych opłat i prowizji, głównie związanych z wypłatą gotówki.

Ponadto nie będzie pobierana opłata za wypłatę gotówki, pod warunkiem, że kwota transakcji wyniesie 300 zł lub więcej (podnoszenie progu z obecnych 100 zł). W przypadku wypłat poniżej tej kwoty naliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5 zł. Jednakże istnieją wyjątki od tej zasady, takie jak klienci poniżej 18. roku życia korzystający z eKonta, którzy będą mogli wypłacać pieniądze bez opłat. Opłaty zacznie się naliczać dopiero po ukończeniu 18 lat, przy minimalnej bezpłatnej wypłacie wynoszącej 100 zł.

W zakresie kosztów transakcji gotówkowych mBank wprowadzi kolejną istotną zmianę. Abonament umożliwiający nielimitowane wypłaty we wszystkich bankomatach, bez dodatkowych opłat, będzie kosztować 18 zł, podnosząc się z dotychczasowych 9 zł. mBank podniesie również standardową opłatę za korzystanie z kart wydanych do eKonta Osobistego z 7 zł do 10 zł.

Nowością w cenniku jest wynosząca 2 zł opłata od usługi cashback, czyli wypłaty gotówki przy płatności kartą podczas zakupów w sklepie. Ta opłata będzie obowiązywać od 3 kwietnia 2024 roku.

Z kolei od 4 czerwca 2024 roku osoby wypłacające gotówkę z bankomatów za pomocą BLIK-a również zostaną obciążone opłatą, na takich samych zasadach, jak w przypadku wypłacania gotówki za pomocą karty.

