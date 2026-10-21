Elon Musk potwierdza rozmowy o fuzji SpaceX i Tesli

Miliarder Elon Musk oficjalnie poparł pomysł, który od dawna rozpalał wyobraźnię inwestorów – fuzję jego dwóch flagowych firm, czyli SpaceX i Tesli. Podczas spotkania z inwestorami przyznał, że byłby to dobry pomysł, ale od razu zaznaczył, że decyzja nie należy do niego. Ze względu na oczywisty konflikt interesów, nie może brać udziału w negocjacjach - pisze "Rzeczpospolita".

Cały proces leży w rękach specjalnych komisji powołanych przez obie spółki. To one mają wypracować ewentualne warunki transakcji. Sam Elon Musk studzi jednak emocje i podkreśla, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Warunki nie zostały uzgodnione, a do fuzji może w ogóle nie dojść. Mimo to jego słowa wystarczyły, by akcje obu firm poszły w górę.

Byłby to dobry pomysł, ale decyzja należy do specjalnych komisji obu firm – powiedział Elon Musk inwestorom.

Jakie korzyści przyniesie połączenie firm?

Dlaczego Elon Musk w ogóle rozważa taki ruch? Odpowiedź jest prosta: chodzi o stworzenie technologicznej potęgi, jakiej świat jeszcze nie widział. Połączenie producenta aut elektrycznych z firmą kosmiczną pozwoliłoby stworzyć zintegrowany koncern, który obejmowałby sztuczną inteligencję (AI), robotykę, energetykę i transport – zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

Musk ocenia, że zbliżamy się do przełomu w rozwoju tzw. superinteligencji, dlatego połączenie sił ma głęboki sens. Korzyści są widoczne gołym okiem:

Satelity Starlink od SpaceX mogłyby zapewniać łączność autonomicznym taksówkom Tesli i humanoidalnym robotom Optimus.

od SpaceX mogłyby zapewniać łączność autonomicznym taksówkom Tesli i humanoidalnym robotom Optimus. Akumulatory i systemy magazynowania energii od Tesli mogłyby zasilać energochłonne centra danych SpaceX, także te na orbicie.

od Tesli mogłyby zasilać energochłonne centra danych SpaceX, także te na orbicie. Wspólne prace nad oprogramowaniem AI i projektowaniem zaawansowanych układów scalonych, co już dzieje się w ramach projektu Terafab.

Fuzja uprościłaby też zarządzanie i pozwoliła sprawniej przesuwać pieniądze i technologie między firmami. Dla Muska oznaczałoby to również wzmocnienie jego kontroli nad całym imperium.

Co może stanąć na drodze do stworzenia giganta?

Pomysł wygląda imponująco, ale droga do jego realizacji nie będzie prosta. Głównym problemem są przeszkody regulacyjne i geopolityczne, na które uwagę zwróciła agencja Reutera. Chodzi o fundamentalny konflikt interesów między działalnością obu firm.

Z jednej strony SpaceX jest kluczowym partnerem dla rządu USA. Realizuje tajne kontrakty dla Pentagonu, agencji wywiadowczych i NASA, wynosząc na orbitę satelity szpiegowskie i wojskowe. Z drugiej strony Tesla jest mocno związana z Chinami, gdzie w Szanghaju działa jej gigantyczna fabryka, a chiński rynek jest dla niej kluczowy. Połączenie firmy pracującej dla amerykańskiego wojska z firmą mającą potężne interesy w Chinach z pewnością spotkałoby się ze sprzeciwem urzędników w Waszyngtonie i Pekinie.

SpaceX z historycznym zyskiem

Niezależnie od planów fuzji, SpaceX ogłosił właśnie historyczne wyniki finansowe – pierwszy zysk jako spółka giełdowa. W trzecim kwartale 2026 roku firma zarobiła na czysto 4,4 mld dolarów. Przychody wzrosły aż o 161 proc. rok do roku, do poziomu 14,58 mld dolarów. Tak świetne wyniki to głównie zasługa szybkiego rozwoju usług opartych na sztucznej inteligencji.

Równie dynamicznie rośnie flagowy projekt firmy, czyli internet satelitarny Starlink. Liczba jego abonentów na całym świecie sięgnęła już 13,6 mln. Dobre wyniki i zapowiedź rozmów o fuzji natychmiast przełożyły się na wyceny giełdowe. Po wypowiedziach Elona Muska akcje SpaceX w handlu posesyjnym podrożały o 8 proc., a Tesli o 1,8 proc.

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