To następca Kurskiego w Banku Światowym. Jaką dostanie pensję?

Krukowski został nowym przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego

Dyrektorzy wykonawczy składają się na zarząd Banku Światowego, który zbiera się co najmniej dwa razy w roku nadzorując interesy Banku, włączając w to zatwierdzanie pożyczek i gwarancji, analizę nowej polityki, budżetu administracyjnego, krajowych strategii pomocy i inne decyzje finansowe.

Zarówno Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), jak i Bank Światowy podzielone są na tak zwane konstytuanty, czyli grupy państw. Obok Polski i Szwajcarii w skład szwajcarsko-polskiej konstytuanty wchodzą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2022 r. Jacek Kurski stracił posadę prezesa TVP. Dwa miesiące później został nominowany na to stanowisko przez Adam Glapińskiego szefa polskiego banku centralnego. Według informacji Business Insidera, "w Banku Światowym źle odbierano fakt, że Polska wysłała do Waszyngtonu polityka bez większego doświadczenia i wiedzy na temat potrzeb nie tylko rządu, ale i krajów, których interesy reprezentujemy".

Teraz do Waszyngtonu zostanie wysłany Mariusz Krukowski, który według portalu jest doświadczonym fachowcem. Buisness Insider informuje, że "przez lata przygotowywał i wspierał naszych ministrów finansów, ministrów ds. europejskich czy premierów, którzy pojawiali się w Brukseli. Przygotowywał MF od udziałów w posiedzeniach Ecofin, czyli spotkaniach szefów unijnych resortów finansów".

"W sierpniu ubiegłego roku przeniósł się do centrali unijnego banku w Luksemburgu i objął stanowisko głównego doradcy. Do jego obowiązków należało m.in. koordynowanie strategii EBI wobec Rosji i Chin oraz wsparcia pomocy banku dla Ukrainy" - czytamy Business Inisder, który cytuje anonimowego informatora.

Jak ocenia źródło portalu, "Krukowski wie, jak działa Polska administracja publiczna i jakie są nasze interesy na arenie międzynarodowej. Ma też doświadczenie w negocjacjach, co szczególnie się przyda, gdy będzie zabiegał o interesy Polski i innych członków konstytuanty w Banku Światowym" .

Krukowski jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Ile zarabia Alternate Executive Director w Banku Światowym?

Na stanowisku zarobi roczne ok. 260-270 tys. dolarów co przy dzisiejszym kursie (4,03 zł) daje kwotę przeszło miliona złotych. Według nieoficjalnych informacji osobno nowo zatrudniony dyrektor ma mieć zapewnione lokum w Waszyngtonie, którego nie będzie musiał opłacać z własnej pensji. Do tego fundusz reprezentacyjny w wysokości około 15 proc. miesięcznego uposażenia. Dodatkowo osoba zatrudniona na tym stanowisku otrzyma benefity emerytalne - warte co najmniej 42 578 dol. czyli przeszło 169 tys. zł. Po przejściu na emeryturę na tym stanowisku przysługuje świadczenie w wysokości ok. 42,5 tys. dolarów rocznie, tj. ok. 169 tys. złotych wg. aktualnego kursu.

Pieniądze to nie wszystko Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.