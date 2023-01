Podwójne przelewy z ZUS to zasługa 13. emerytury

Emeryci w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe lub zwiększone przelewy z ZUS. Jak to możliwe? Jest to możliwe dzięki wypłacie 13. i 14. emerytury. W tym roku seniorzy otrzymają takie świadczenia. Jaka 13-tka wpłynie na konta emerytów w 2023 roku? Trzynasta emerytura wypłacana jest w kwocie najniższego świadczenia. W 2022 była to kwota 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. W 2023 roku będzie nieco więcej. W 2023 roku 13. emerytura wyniesie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Wypłaty dodatkowego świadczenia odbędą się w kwietniu. W zależności od tego, kto kiedy dostaje swoje stałe świadczenie, to tego dnia otrzyma też 13-tkę. W przypadku świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych stanie się to w maju. Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom. Co dla niektórych istotne, kwota ta nie podlega egzekucji komorniczej. Jest grupa, której dodatkowe świadczenie nie przysługuje. To osoby, których świadczenia zostały zawieszone na dzień 31 marca 2023 roku.

Dodatkowe środki z ZUS seniorzy dostaną także dzięki 14. emeryturze

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że w 2023 roku wypłacana będzie też 14. emerytura. Wypłaty ruszą na przełomie sierpnia i września. W przypadku 14-tki będą inne zasady naliczania świadczenia jak w to ma miejsce w przypadku 13-tki. Przy 14. emeryturze stosuje się zasadę zmniejszania świadczenia "złotówka za złotówkę" od pewnego pułapu kwotowego.

