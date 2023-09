Tragiczne informacje dla pasażerów latających z Modlina. W wiele miejsc już nie polecą

Ryanair tnie siatkę lotów z Modlina

Jak podaje bankier.pl - Ryanair ujawnia, że chciał podwoić ruch pasażerski w Modlinie, zapewniając tym samym lotnisku swoje wsparcie w dynamicznym rozwoju. Niestety, jak informuje przewoźnik w komunikacie "lotnisko odrzuciło każdą okazję do zawarcia umowy ze szkodą dla lokalnej łączności, miejsc pracy i gospodarki". W konsekwencji pracę może stracić około 200 osób. Ryanair nadal będzie obsługiwał ponad 290 lotów tygodniowo do i z Modlina. Kłopoty lotniska w Modlinie to jednocześnie dobre wiadomości dla Chopina w Warszawie, Łodzi i Lublina. Te porty otrzymały więcej tras i lotów na zimę 2023/2024 - w tym nową trasę z Lotniska Chopina do Manchesteru.

Które trasy będą zlikwidowane?

Przez brak nowej umowy Ryanair likwiduje 10 tras, w tym do Belfastu, Bristolu, Kolonii, Kowna, Manchesteru, Pizy i innych, a także zmniejsza częstotliwości na 13 innych trasach, w tym na siedmiu kluczowych trasach miejskich do Londynu, Sztokholmu, Dublina, Wiednia, Mediolanu, Paryża i Brukseli. Takie informacje podał dyrektor generalny Ryanair Eddie Wilson.

Ryainair liczy na porozumienie z Modlinem

Przewoźnik nie rozumie, dlaczego lotnisko w Modlinie nie chce zawrzeć nowej umowy ze swoim największym klientem, która podwoiłaby ruch pasażerski – pisze bankier.pl. - Mamy nadzieję, że zarząd Modlina lub jego udziałowcy przyjdą z pomocą lokalnym konsumentom, aby Ryanair mógł ponownie rozwijać się na lotnisku w Modlinie i oferować pasażerom jeszcze większy wybór i niskie ceny - mówi dyrektor Wilson.

