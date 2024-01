i Autor: Shutterstock

Trzy duże fabryki w Polsce do likwidacji. Masowe zwolnienia z pracy

W nadchodzącym roku dojdzie do likwidacji dwóch ważnych przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej na terenie Polski. Beata Szydło, była szefowa rządu i aktualna deputowana do PE z ramienia PiS, podzieliła się swoim niepokojem na Twitterze, wspominając o "upadku branży motoryzacyjnej w Polsce". Jej komentarz odnosi się do zapowiedzi zakończenia produkcji w zakładach Fiata w Bielsku-Białej oraz w fabrykach Scania w Słupsku i Volvo Buses we Wrocławiu.