Trzy emerytury w jednym miesiącu dla seniorów! Komu ZUS zrobi taki prezent?

Trzy emerytury w marcu? Milion seniorów dostanie prezent

Marzec będzie wyjątkowo korzystnym miesiącem dla seniorów. Już od początku miesiąca emerytury będą wypłacane po uwzględnieniu waloryzacji, która wyniesie w tym roku 12,12 proc. Oprócz podwyższonych świadczeń, seniorzy dostaną także 13. emerytury.

Jak podaje "Fakt" ok. milion emerytów dostanie trzy emerytury w marcu. Wynika to z terminów wypłat świadczeń z ZUS i KRUS, które wypłacane są w 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. Gdy jednak terminy wypłat wypadają w sobotę, niedzielę, lub święto, emerytura trafia do seniora wcześniej.

Dlatego też osoby, które dostają świadczenie pierwszego dnia miesiąca dostaną w marcu aż dwa świadczenia. Pierwsza emerytura przyjdzie na ich konto na samym początku miesiąca, a jak donosi "Fakt", emerytura kwietniowa powinna przyjść jeszcze 29 marca. Biorąc pod uwagę, że te same osoby dostaną jeszcze 13. emeryturę, to w marcu dostaną aż trzy świadczenia!

Ile seniorzy dostaną w marcu? Sprawdźcie to w naszej galerii!

