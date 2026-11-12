Ostateczne rozstrzygnięcie w Luksemburgu

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP), w czwartek 12 listopada 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił wyrok w sprawie siedmiu skarg wniesionych przez Polskę przeciwko pakietowi „Gotowi na 55” (Fit for 55). Sędziowie w całości oddalili argumentację polskiej strony. Oznacza to, że unijne przepisy mające na celu drastyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych pozostają w mocy i będą wdrażane zgodnie z planem.

Decyzja ta kończy trzyletnią batalię prawną, którą latem i jesienią 2023 roku zainicjował rząd Mateusza Morawieckiego (przy udziale ówczesnej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy). Co istotne z politycznego punktu widzenia, mimo zmiany władzy w Polsce pod koniec 2023 roku, obecny gabinet zdecydował się podtrzymać wszystkie skargi przed unijnym sądem aż do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia.

Wyrok TSUE jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Zielona transformacja w Europie zyskała tym samym nienaruszalny fundament prawny, co zmusi polską gospodarkę do przyspieszenia zmian strukturalnych.

Czego dokładnie dotyczył spór prawny?

Z doniesień PAP wynika, że Polska kwestionowała siedem kluczowych aktów prawnych wchodzących w skład pakietu „Gotowi na 55”, które bezpośrednio wpływają na strategiczne sektory gospodarki oraz codzienne życie obywateli. Najgłośniejszym z nich jest zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, który nakłada obowiązek 100-procentowej redukcji emisji CO2 z nowych pojazdów osobowych i dostawczych.

Dwie kolejne skargi uderzały w reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz funkcjonowanie rezerwy stabilności rynkowej (MSR). Zaostrzenie limitów emisyjnych i zmniejszenie puli darmowych uprawnień bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w kraju opartym na węglu. Polska zaskarżyła także powiązany z tym systemem mechanizm CBAM, czyli tzw. graniczny podatek węglowy nakładany na wysokoemisyjne towary (takie jak stal, cement, aluminium czy nawozy) importowane spoza Unii Europejskiej.

Pozostałe trzy skargi dotyczyły przepisów nakładających nowe obowiązki na inne gałęzie gospodarki. Chodzi o rozporządzenie o wspólnym wysiłku redukcyjnym (Effort Sharing – ESR), które podnosi krajowe cele redukcji emisji w sektorach nieobjętych dotychczas głównym systemem ETS, takich jak transport drogowy, rolnictwo i budynki. Warszawa kwestionowała również rozporządzenie LULUCF dotyczące gospodarki leśnej i użytkowania gruntów (zwiększające cele naturalnego pochłaniania CO2) oraz dyrektywę o efektywności energetycznej (EED), która narzuca rygorystyczne wymogi oszczędzania energii w budynkach publicznych, mieszkalnych oraz w przemyśle.

Strona polska stała na stanowisku, że tak daleko idące zmiany – przyjęte pomimo sprzeciwu Warszawy – zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju i doprowadzą do drastycznego wzrostu ubóstwa energetycznego.

Dlaczego Warszawa domagała się jednomyślności?

Głównym argumentem prawnym podnoszonym przez polską stronę był zarzut dotyczący niewłaściwej podstawy prawnej zaskarżonych regulacji. Warszawa przekonywała, że przepisy te mają charakter fiskalny lub w istotny sposób wpływają na ogólną strukturę krajowego zaopatrzenia w energię (tzw. miks energetyczny). Zgodnie z traktatami unijnymi, decyzje o takim charakterze wymagają jednomyślności wszystkich państw członkowskich w Radzie UE.

Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się z tą interpretacją. Sędziowie orzekli, że zaskarżone akty prawne należą do unijnej polityki ochrony środowiska, a ich głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu i realizacja zobowiązań porozumienia paryskiego z 2015 roku.

W związku z tym mogły być one przyjęte większością kwalifikowaną. TSUE podkreślił, że podstawę prawną aktu należy ustalać na podstawie jego celu i treści, a nie potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych.

Jakie będą konsekwencje dla polskiej gospodarki i obywateli?

Oddalenie skarg oznacza, że Polska musi dostosować się do unijnego harmonogramu redukcji emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku. Dla krajowego sektora energetycznego, wciąż w dużej mierze opartego na węglu, oznacza to konieczność gigantycznych inwestycji w odnawialne źródła energii, sieci przesyłowe oraz energetykę jądrową.

Wyrok zapada w kluczowym momencie – tuż przed planowanym wdrożeniem nowego systemu ETS2, który obejmie opłatami za emisję CO2 paliwa zużywane w transporcie drogowym oraz do ogrzewania budynków. Trybunał odrzucił jednak zarzuty Polski dotyczące nieproporcjonalnych kosztów społecznych, wskazując, że unijne instytucje przewidziały odpowiednie mechanizmy łagodzące.

Kluczowym narzędziem osłonowym ma być Społeczny Fundusz Klimatyczny, z którego miliardy euro mają wspierać najbardziej wrażliwe gospodarstwa domowe oraz mikroprzedsiębiorstwa w procesie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i przechodzenia na niskoemisyjny transport.

Czwartkowy wyrok ostatecznie zamyka drogę sądową do zablokowania pakietu „Fit for 55”. Ewentualne zmiany w tych regulacjach są już możliwe wyłącznie na drodze politycznej – poprzez nowe inicjatywy ustawodawcze Komisji Europejskiej i negocjacje w ramach przeglądów poszczególnych dyrektyw. Przedsiębiorstwa, sektor energetyczny oraz konsumenci w Polsce muszą przygotować się na nieuchronne zmiany systemowe, które w najbliższej dekadzie całkowicie przeobrażą rynek motoryzacyjny, budowlany i energetyczny.