Druga waloryzacja emerytur

Co z drugą waloryzacją emerytur i rent w 2024 roku? Plan rządu Tuska był taki: w momencie, kiedy to inflacja przekroczy 5 proc. w pierwszej połowie roku, to jesienią tego roku będzie druga waloryzacja emerytur i rent. Jednak do dziś nie wiadomo, czy seniorzy w ogóle mają co liczyć na drugą waloryzację, a jeśli tak, to jakiej ona miałaby być wysokości. Wiadomo natomiast, że rząd liczy na to, iż...nie będzie potrzeby wypłacania takiego świadczenia. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdziła, że: "być może nie będzie takiej potrzeby". Jak to możliwe? Słowa minister Dziemianowicz-Bąk mogą być prorocze. Głównym czynnikiem, od którego to zależy wprowadzenie drugiej podwyżki w roku, jest inflacja. Im niższa w pierwszej połowie roku, tym szanse podniesienia świadczeń dla seniorów jesienią jest mniej realne. Póki co inflacja jest poniżej 5 proc, zatem być może nie trzeba będzie podwyższać świadczeń, by wyrównać straty wynikające z wysokiej inflacji.

— Na razie wygląda na to, że wzrost inflacji został zatrzymany i być może nie będzie takiej potrzeby — powiedziała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis