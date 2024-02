Emerytura za ukończenie 100 lat (świadczenie honorowe) Jak to wygląda obecnie?

Świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat życia (świadczenie honorowe) jest tradycją trwającą od kilkudziesięciu lat. Brakuje jednak podstawy prawnej o randze ustawy.

Obecnie jedyną „podstawą prawną” świadczenia jest akt prawa wewnętrznego z czasów PRL, autorstwa prezesa rady ministrów z 1972 r. Jeśli rzetelnie ocenić zasady teorii prawa, to okazuje się, że świadczenie honorowe może być… niezgodne z konstytucją.

- Konstytucja z jednej strony wskazuje wyraźnie, że zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty (art. 93 ust. 1 Konstytucji), z drugiej natomiast – że nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli (art. 93 ust. 2 Konstytucji). W rezultacie aktualnie istnieje istotna potrzeba, by prawo do świadczenia honorowego jako przysługujące jednostce prawo do świadczenia z zabezpieczenia społecznego, o którym rozstrzyga organ władzy publicznej, było wprost (…) uregulowane w ustawie – to fragment uzasadnienia projektu ustawy na stronie gov.pl.

Emerytura za ukończenie 100 lat zakłada 5500 zł bez względu na wszystko

- Proponuje się, by prawo do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia przyznawane było z urzędu. Świadczenie honorowe przysługiwałoby również obywatelom polskim, którzy nie posiadają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (…) W tych przypadkach prawo do świadczenia honorowego przyznawane byłoby na wniosek – to kolejny fragment uzasadnienia projektu ustawy, który precyzuje, że 5500 zł z tytułu ukończenia 100 lat, ma być dla wszystkich.

W dużym skrócie – jeśli obywatel uzyskał już prawo do emerytury lub renty, to dodatkowe 5500 zł miesięcznie zostanie przyznane z urzędu.

Gdyby obywatel po ukończeniu 100 lat nie miał prawa do emerytury lub renty, to również otrzyma prawo do świadczenia honorowego jeśli złoży wniosek.

Można podsumować pół-żartem, pół-serio, że rząd Tuska postanowił przywrócić stan zgodny z konstytucją i dlatego przyznaje ustawowo prawo do „ekstra pensji” z okazji 100 urodzin.

