"Pieniądze to nie wszystko"

Najnowszy odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko". Sławomir Dudek, ekonomista będzie gościem środowego programu "Pieniądze to nie wszystko". Hubert Biskupski zapyta Sławomira Dudka przede wszystkim o to, czy rząd Donalda Tuska zrealizuje przedwyborcze obietnice. Czy Tuskowi zabraknie pieniędzy na 800 plus i babciowe? W programie zostaną prouszone także inne ekonomiczne sprawy bieżące. Zbliżamy się do końca roku, wiec nadchodzi czas na podsumowania mijającego roku i prognozy na nadchodzący rok. Program "Pieniądze to nie wszystko" emitowany będzie w środę 20 grudnia 2023 roku o godz. 13 na kanale Super Expressu na You Tube. "Pieniądze to nie wszystko" to informacyjno-publicystyczny program o tematyce gospodarczej. Prowadzącym program jest Hubert Biskupski.

QUIZ PRL. Menu sylwestrowe w PRL-u Pytanie 1 z 15 Alkohol, który w sylwestrową noc lał się strumieniami, to: piwo jasne pełne czysta wódka wino białe półwytrawne Dalej