Twój E-PIT nie działa. Wiadomo, kiedy ruszy

E-PIT nie działa

Zbliża się czas rocznego rozliczenia z fiskusem. Tymczasem okazuje się, że usługa Twój e-PIT będzie w najbliższych dniach niedostępna. Jak poinformowało w komunikacie technicznym Ministerstwo Finansów, od 2 do 14 lutego - w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi, wynikającymi z przygotowania zeznań podatkowych za 2023 rok - usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Przypominamy, że Twój e-PIT jest rządową usługą, za pomocą której można złożyć zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 online. Czy to oznacza, że w tym roku nie będzie można rozliczać się z fiskusem drogą elektroniczną? Spokojnie, taka możliwość będzie. Zachęca do niej całej czas resort finansów. Powrót dostępności usługi Twój e-PIT zaplanowany jest na dzień rozpoczęcia przyjmowania przez Urzędy Skarbowe deklaracji podatkowych. Rozliczenia za 2023 rok można składać od 15 lutego 2024. Ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego mija natomiast we wtorek 30 kwietnia 2024. Warto zaznaczyć, że formularze w usłudze Twój e-PIT są wstępnie wypełnione i rozliczone. Jeśli ktoś nie ma żadnych odliczeń i nie zmienia organizacji pożytku publicznego, którą chciałby wesprzeć jednym procentem od dochodu, to może nic nie robić lub tylko zaakceptować zgłoszenie i PIT sam trafi do skarbówki. Jeśli zaś chce zmienić coś w formularzu, to właśnie może to zrobić on-line za pomocą usługi Twój e-PIT. Jednak trzeba z tym poczekać do 15 lutego.

