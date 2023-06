Tyle Ukraińcy i Białorusini dostają emerytury z ZUS. Wystarczy, że opłacą jedną składkę?

Ukraińcy i Białorusini. Najliczniejsza grupa pracowników-emigrantów w Polsce

Istnieją specjalne umowy o zabezpieczeniu społecznym podpisane przez polski rząd gwarantujące przyznanie emerytur i rent obywatelom Ukrainy i Białorusi. Jak informuje "Rzeczpospolita" obywatele Ukrainy i Białorusi stanowią najliczniejsze grupy pracowników-emigrantów w naszym kraju. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że "w ciągu ostatnich siedmiu lat liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS wzrosła siedmiokrotnie z ponad 101 tys. do 746 tys. osób w 2022 r. a liczba obywateli Białorusi - z niespełna 9 tys. do ponad 108 tys. w ubiegłym roku".

"Wystarczy jedna składka". Emerytury dla cudzoziemców polem do nadużyć

Jak podkreśla "Rzeczpospolita" przepisy związane z przyznawaniem świadczeń stały się polem do wielu nadużyć w tej przestrzeni. W internecie pojawiają się porady jak otrzymać emeryturę opłacając zaledwie jedną składkę. Tę sytuację w rozmowie z "Rz" skomentował Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

"Wystarczy "jedna składka". Zatem jeśli ktoś pracował w Polsce i w Ukrainie, może otrzymywać dwie emerytury lub renty – od ZUS oraz z ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz w Ukrainie. W Polsce przepisy są liberalne i po jednej składce wypłacane są świadczenia" - tłumaczy dr Kolek w rozmowie z "Rz".

Jak wyjaśnia dziennik Białorusin lub Ukrainiec, który pracował w swoim kraju, ale przyjechał do Polski i jest w wieku emerytalnym "może liczyć na to, że polski ZUS dopłaci różnicę z jego emerytury do emerytury minimalnej w Polsce". Od marca 2023 r. wynosi ona 1588 zł brutto. W 2021 r. minimalna emerytura w Ukrainie wynosiła zaledwie 1854 hrywny, a więc 283 złote, średnia ok. 500 zł. W 2017 r. dopłaty do emerytury lub renty dostawało z ZUS 264 Ukraińców, w 2021 roku 1215, a w 2022 r. już 1205 osób.

Dopłata do emerytury dla Ukraińców i Białorusinów. ZUS wyjaśnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia kwestie związane z dopłatami do emerytur podkreślając, że uzyskanie dopłaty nie jest takie proste. Z umowy wynika, że w procesie ustalania prawa do emerytury minimalnej w Polsce bierze się pod uwagę również okresy pracy w Ukrainie a wyrównanie następuje od kwoty zsumowanych świadczeń z obu państw.

"Przysługuje ona wyłącznie w razie zamieszkiwania w Polsce. Jeśli osoba zamieszkuje w innym państwie, dopłata do minimum z Polski nie przysługuje. W takiej sytuacji wypłacamy osobie kwotę emerytury bez dopłaty. Ta kwestia jest też niezależna od obywatelstwa, dotyczy zatem także emigrujących Polaków" - wyjaśnił Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS cytowany przez "Rzeczpospolitą".

