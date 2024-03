Tyle ZUS wypłaci emerytury bez wystarczającego stażu pracy

Emerytury w Polsce

Kto może dostać emeryturę w Polsce? Kluczowy jest wiek - u kobiet 60 lat i u mężczyzn 65 lat. Ważne są także lata pracy. Im więcej oskładkowanych lat pracy na koncie, tym świadczenie będzie wyższe .Kobiety, aby ubiegać się o emeryturę w pełnej wysokości, muszą posiadać co najmniej 20 lat udokumentowanego stażu pracy, a panowie minimum 25 lat. Minimalna emerytura wynosi obecnie 1780,96 zł. Ale są przecież osoby, które nie przepracowały nawet ani jednego dnia w swoim życiu. Czy oznacza to, że one w ogóle nie mają prawa do emerytury i po prostu nie dostaną świadczenia z ZUS? Okazuje się, że osoby te nie pozostają bez grosza do życia.

Emeryturę bez konieczności przepracowania nawet jednego dnia mogą dostać osoby, które z powodu szczególnych okoliczności nie spełniają standardów i warunków wymaganych do uzyskania prawa do emerytury. W grupie tej są osoby, które na przykład ze względu na całkowitą niezdolność do pracy nie mogły w życiu podjąć pracy. Co trzeba zrobić, by otrzymać taką emeryturę? Całą procedurę rozpoczyna wniosek do ZUS. Jeśli będzie odpowiedź odmowna w sprawie renty lub emerytury, do dopiero w drugim kroku można wnioskować o emeryturę bez konieczności spełnienia warunku dotyczącego lat pracy. Wówczas prezes ZUS w drodze wyjątku może przychylić się do prośby obywatela i przyznać taką emeryturę. Wysokość tego świadczenia wynosi tyle, co minimalna emerytura obowiązująca w danym czasie. Oczywiście emerytura ta podlega waloryzacji tak jak i inne świadczenia emerytalne.

Specjalne emerytury dla matek i od premiera

Decyzję o przyznaniu danej osobie emerytury pomimo braku wypracowanych lat może wydać także premier. Szanse na taką decyzję mają osoby, które wyróżniły się w swoim życiu szczególnymi zasługami na rzecz obronności kraju czy życia społecznego. Wysokość tej emerytury bez lat pracy ustala premier.

Jest jeszcze jedna grupa uprzywilejowana w tym zakresie. To rodzice, którzy mają co najmniej 4 dzieci. Należy się ona kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia - pod warunkiem, że samodzielnie wychowywał on 4 dzieci po tym jak partnerka zmarła lub porzuciła wielodzietną rodzinę. Emerytura ta jest w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku i oczywiście jest waloryzowana.

