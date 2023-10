UE nie wypłaci Polsce ani eurocenta. Niepokojące doniesienia z Brukseli

QUIZ PRL. Święta Państwowe. Dobra pamięć nie wystarczy do kompletu punktów

Jak czytamy w TVN 24, Stefan de Keersmaecker przyznał, że nawet gdyby do Brukseli wpłynęły teraz faktury, to tak długo, jak długo warunki horyzontalne nie zostaną spełnione, KE nie będzie w stanie wypłacić środków na pokrycie wniosków.

- Płatności, które są możliwe, to tak zwane prefinansowanie, by rozpocząć programy i środki na wsparcie techniczne. Ale żadnych pozostałych środków nie bylibyśmy w stanie wypłacić, gdyby takie wnioski zostały przesłane przez Polskę na tym etapie - zaznaczył.

Pytany o to, kiedy Komisja Europejska spodziewa się dostarczenia przez Polskę pierwszej faktury, rzecznik KE podkreślił, że taka decyzja "jest w rękach Polski". - Ale powtórzę, zanim taka płatność byłaby możliwa, kluczowe jest, by wcześniej zostały wypełnione warunki i to jest pierwszy krok, jaki musi być wykonany. Jeśli warunki będą spełnione, wtedy przedstawione faktury będą mogły być opłacone - zaznaczył.

Pytany o to, czy w rozmowach między Polską a KE widać jakiś postęp, rzecznik odparł, że "dialog trwa". - Pracujemy razem z polskimi władzami, by osiągnąć postęp - powiedział.

