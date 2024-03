Ujawniono listę firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Mlekovita wydała komunikat

Rolnicy mają powody do zadowolenia! Mogą na tym zarobić fortunę

Dopłaty bezpośrednie dla rolników 2024. Do kiedy wnioski? Jakie terminy wypłat?

Kuriozalna wypowiedź ministra rolnictwa

Michał Kołodziejczak wiceminister rolnictwa przyznał, że lista została sporządzona na podstawie informacji "od różnych służb", natomiast lista opublikowana przez poprzedni rząd jest "nieprecyzyjna" i według niego "niezgodna z prawdą". Według Kołodziejczaka, sprowadzono 330 tys. ton zboża technicznego, rzepaku i kukurydzy, które zostały wprowadzone na polski rynek - prawdopodobnie trafiły do konsumpcji. Jak wyliczał wiceminister "najtańsza przywożona w zeszłym roku z Ukrainy pszenica kosztowała 51 zł za tonę, 20 razy poniżej progu opłacalności uprawy w Polsce. Jak dodał na Ukrainę wypłynęło w sumie 6 mld zł.

Tymczasem po publikacji listy pojawiła się seria sprostowań, spółek, które znalazły się na "liście Kołodziejczaka". Portalspozywczy.pl cytuje m.in. również stanowisko firmy Makarony Polskie, które w komunikacie informuje, że "z Ukrainy zakupiliśmy jedynie małą partię pełnowartościowej mąki z pszenicy durum, która w całości - co warto podkreślić - posłużyła do produkcji makaronu, jaki trafił na rynek ukraiński - czytamy w oświadczenia spółki Makarony Polskie.

Dalej portal cytuje spółkę Podlaskie Zakłady Zbożowe SA w Białymstoku, która przyznała, że "w roku 2023 i 2024 nie sprowadzaliśmy i nie planujemy sprowadzać zboża z Ukrainy".

Lista narobiła sporo szumu. Tymczasem Czesław Siekierski minister rolnictwa powiedział w portalu Onet, "chciałbym też zaznaczyć, że to nie są zestawienia pokazujące import zboża do Polski, który dokonał się w ostatnich dniach. Dziś mamy na import zboża z Ukrainy embargo. Dlatego to są zakupy z czasu, gdy taki zakaz nie obowiązywał" - dodał szef resortu rolnictwa w wypowiedzi dla Onetu.

W galerii poniżej zobaczysz zdjęcia z protestu rolników:

Debata o CPK Super Biznes Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Szanowni Państwo,w nawiązaniu do publikowanej i szeroko komentowanej listy firm importujących zboże z Ukrainy, SM Mlekovita informuje, że doszło do nieporozumienia – SM Mlekovita nigdy nie importowała zboża technicznego. Jesteśmy na etapie wyjaśniania ww. kwestii.[1/3]— Grupa MLEKOVITA (@Mlekovita) February 16, 2024