Rozliczenie PIT po zmianie stawek podatku dochodowego

Zwrot podatku to prawdopodobnie jedyny "miły" element rozliczenia podatkowego. W 2023 roku zarówno kwota jak i powszechność tego przelewu może zaskoczyć podatników. Jest to związane z obniżką stawki PIT. Do czerwca 2022 roku stawka PIT wynosiła 17 proc, od 1 lipca 2022 roku - została obniżona do 12 proc (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku). W związku z tym możemy spodziewać się znacznie hojniejszego przelewu od Urzędu Skarbowego ponieważ uwzględni on również zwrot podatku za pierwsze półrocze 2022 roku.

Zwrot podatku PIT 2023. Na jakie kwoty mogą liczyć podatnicy?

Jak informuje dziennik "Fakt" przelewu mogą spodziewać się wszyscy, którzy pracują i zarabiają minimum 3200 zł brutto. W ich przypadku przelew będzie wynosił jedynie 6 złotych. Wysokość przelewu rośnie wraz z wysokością zarobków. Osoby zarabiające 5 000 zł brutto otrzymają zwrot w wysokości 468 złotych.

Na największy przelew mogą liczyć osoby dobijające do górnej granicy pierwszego progu podatkowego (w ubiegłym roku podniesiono go z 85 tys. zł do 120 tys. zł). Podatnicy mieszczący się w ramach I progu podatkowego, z zarobkami około 120 000 zł rocznie mogą otrzymać przelew w wysokości 2250 zł.

Kiedy otrzymamy zwrot podatku w 2023 roku?

Kiedy otrzymamy zwrot? Deklarację PIT można wypełnić od 15 lutego 2023 roku. Można to zrobić na platformie Twój e-PIT bądź za pośrednictwem formularza papierowego. Złożenie deklaracji przez internet jest szybsze i wiąże się z wcześniejszym wypłaceniem zwrotu nadpłaty podatku.

Od zaakceptowania naszego rozliczonego już podatku w serwisie Twój e-PIT urząd skarbowy ma 45 dni na wypłacenie zwrotu podatku. Często jednak pieniądze są wypłacane znacznie wcześniej. W przypadku osób rozliczających się "na papierze" okres wydłuża się do trzech miesięcy.

