Usługa Twój e-Pit niedostępna. Kiedy zacznie działać?

"Od 3 do 14 lutego br. będą prowadzone prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT w związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za 2022 rok. Zapraszamy ponownie do usługi 15 lutego" - poinformowała PAP rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że pozostałe usługi w serwisie e-Urząd Skarbowy są dostępne.

Twój e-PIT. Jak złożyć zeznanie podatkowe?

W ramach usługi Twój e-PIT oferowane jest wstępnie wypełnione przez podatnika rozliczenie roczne podatku za 2022 r. Zeznanie podatkowe za rok ubiegły należy złożyć do 2 maja 2023 r.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy w celu wygodnych płatności online. Gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku, wyśle podatnikowi informację o kwocie podatku do zapłaty - przypomina portal money.pl.

📢 Uwaga, 𝗼𝗱 𝟯 𝗱𝗼 𝟭𝟰 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 nie można korzystać z usługi #TwójePIT.Przygotowujemy właśnie zeznania #PIT za 2022 rok. Będą one dostępne od 15 lutego w #TwójeUS.#eUsługiKASPrzepraszamy za te utrudnienia. pic.twitter.com/N200eZRNVT— Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) February 3, 2023

