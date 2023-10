Spis treści

Nowa forma pomocy sąsiadom

Jednym z zapisów znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej jest wprowadzenie usług sąsiedzkich. Za sąsiedzką pomoc gmina będzie wypłacać wynagrodzenie za usługi Wsparcie seniorów nie wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego pomoc sąsiedzka będzie mogła być świadczona przez niemal wszystkie osoby z najbliższego otoczenia seniora. Co ważne, przy udzielaniu wsparcia w postaci usługi sąsiedzkiej nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna osoby, której udzielana jest pomoc. Organizatorem usługi sąsiedzkiej może być gmina lub firma przez nią wyznaczona. Środki finansowe w ramach tej inicjatywy pokryje budżet państwa w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Suma przeznaczona na projekt to 30 mln zł.

Dla kogo przeznaczone są usługi sąsiedzkie?

Wsparcie skierowane będzie głównie do seniorów, którzy potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, a jeszcze nie wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych przez profesjonalne opiekunki. Z usług sąsiedzkich będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia, są samotne i z powodu wieku, choroby lub innych czynników wymagają wsparcia drugiej osoby. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać także seniorzy, których rodzina nie jest w stanie zapewnić im podobnego wsparcia. Warto zaznaczyć, że przy tej formie usług opiekuńczych, nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Zgodnie z przepisami za osobę samotną uznaje się osobę, która:

Prowadzi gospodarstwo domowe samotnie, Nie znajduje się w związku małżeńskim, Nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców

Ważne! Jeśli gmina zdecyduje, usługa sąsiedzka będzie mogła być świadczona przez współmałżonka danej osoby, o ile mieszka ona oddzielnie. Ustawa również w takich przypadkach daje gminom prawo wypłaty wynagrodzenia za opiekę seniorowi. Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Na jaką pomoc można liczyć?

W ramach usług sąsiedzkich świadczone są:

usługi gospodarcze (zabezpieczenie potrzeb na poziomie bytowym),

usługi pielęgnacyjne (zapewnienie opieki higienicznej lub pielęgnacji),

usługi społeczne (załatwianie spraw urzędowych, podtrzymanie kontaktów interpersonalnych, podtrzymanie zainteresowań)

Kto może świadczyć pomoc sąsiedzką?

Osoba świadcząca usługi sąsiedzkie powinna:

być pełnoletnia;

nie być członkiem rodziny seniora;

mieszkać w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania seniora, ale nie z nim;

mieć ukończony kurs pierwszej pomocy;

zostać zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich i samego seniora.

Osoba wykonująca usługi sąsiedzkie będzie zobowiązana a do złożenia organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenia o zdolności do świadczenia takich usług pod względem psychofizycznym.

Jakie wynagrodzenie za pomoc sąsiedzką?

Ustawa nie określa konkretnych kwot. To gmina na mocy uchwały rady gminy zdecyduje o formie usług sąsiedzkich i wysokości wynagrodzenia dla opiekuna. Co ważne, ani w przypadku opiekuna, ani seniora, nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. Gmina w uchwale zdecyduje także o innych szczegółach związanych z pomocą sąsiedzką. Niedoprecyzowane w ustawie zostały kwestie wymiaru i zakresu pracy opiekuna czy sposobu rozliczania z nich usługi sąsiedzkiej. Każda gmina zdecyduje, czy będzie to rozliczenie godzinowe, czy ryczałtowe.

