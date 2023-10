Uwaga seniorzy! ZUS zaczął wysyłkę ważnego listu! Lepiej go przeczytaj

Listy od ZUS w sprawie 14. emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobligowany do przesłania seniorom informacji dotyczącej decyzji, która stanowiła podstawę do wypłaty 14. emerytury. W liście, który w najbliższych dniach otrzymają seniorzy, znajdzie się też dokładna kwota przyznanego świadczenia. To właśnie ten element jest najbardziej istotny.

Dlaczego warto skoncentrować się na kwocie wrześniowej 14. emerytury? Istnieje możliwość, że jej wysokość została błędnie obliczona lub zaniżona. Jeśli tak się stanie, pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z ZUS-em. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można skorzystać z drogi prawnej. Otrzymane pismo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do złożenia odwołania do sądu pracy w sprawie przyznania 14. emerytury, ale trzeba to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Ile wynosiła 14. emerytura?

Warto dodać, że standardowa wysokość 14. emerytury wynosiła 2,2 tys. zł netto (2650 zł brutto), ale istnieją także limity dotyczące przychodów. Osoby pobierające emerytury w wysokości 2,9 tys. zł lub więcej zostali objęci mechanizmem "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość 14. emerytury została pomniejszona o kwotę przekraczającą ustalony limit dochodów. W efekcie, osoby pobierające emeryturę na poziomie 5,1 tys. zł brutto lub więcej nie otrzymali "czternastki". W tej kwestii Jarosław Kaczyński zaznaczył, że osoby o takim poziomie świadczenia "poradzą sobie" i nie potrzebują dodatkowej pomocy państwa.

Jak informuje ZUS, w całym kraju 14. emeryturę wypłacono 7,8 mln osób, a łączna kwota świadczeń wyniosła 17,5 mld zł.

