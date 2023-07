i Autor: Getty Images Ceny prądu 2024 - będzie taniej czy drożej w przyszłym roku? Jakie są prognozy?

Ceny prądu

Czy ceny prądu pójdą w górę? Eksperci analizują zamrożenie cen energii

W 2023 roku ceny energii zostały zamrożone, do tego do limitu zużycia są jeszcze niższe. Jak jednak czytamy na money.pl, jeśli w przyszłym roku zamrożenie nie zostanie utrzymane, czeka nas drastyczny wzrost wysokości rachunków. Jak twierdzą eksperci, przedłużenie wsparcia będzie kosztować miliardy z budżetu państwa, a pieniędzy na to może zabraknąć.