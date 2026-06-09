Potężna obniżka na markowy sprzęt, który odmieni sprzątanie

Prawdziwą gwiazdą nadchodzącej oferty jest bez wątpienia odkurzacz pionowy 2 w 1 marki Bosch. Jego cena została obniżona aż o 210 zł, dzięki czemu kupisz go za 489,00 zł. To wszechstronne urządzenie łączy w sobie funkcje odkurzacza pionowego i ręcznego, a wydajna bateria pozwala na 44 minuty pracy bez przerwy. Koniec z plączącym się kablem i szukaniem gniazdka. Dodatkowym atutem jest praktyczne podświetlenie LED, które sprawi, że nie umknie Ci żaden pyłek, nawet w najciemniejszych zakamarkach.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Sprytne gadżety, które odmienią Twoją kuchnię i ogród

Lidl ponownie udowadnia, że innowacje mogą iść w parze ze świetną ceną. W ofercie od czwartku znajdziesz kilka zaskakujących gadżetów.

Dozownik do napojów w puszce MAD MONKEY to absolutny hit na letnie imprezy. Pozwala serwować napoje z 500 ml puszek niczym profesjonalny barman, dając pełną kontrolę nad ilością piany. Teraz kupisz go o 70 zł taniej, za jedyne 99,00 zł.

to absolutny hit na letnie imprezy. Pozwala serwować napoje z 500 ml puszek niczym profesjonalny barman, dając pełną kontrolę nad ilością piany. Zgrzewarka próżniowa SILVERCREST to propozycja dla miłośników gotowania i sprytnego przechowywania żywności. Idealna do metody sous-vide, posiada specjalne funkcje do pakowania wilgotnych i delikatnych produktów. Z kuponem w aplikacji jej cena spada aż o 53%, do 69,00 zł.

to propozycja dla miłośników gotowania i sprytnego przechowywania żywności. Idealna do metody sous-vide, posiada specjalne funkcje do pakowania wilgotnych i delikatnych produktów. Robot kuchenny SILVERCREST to wszechstronny pomocnik 3 w 1, który miesza, ubija i ugniata ciasto w dużej, 5-litrowej misie. Z aplikacją Lidl Plus jego cena to tylko 169,00 zł (aż 70 zł taniej).

to wszechstronny pomocnik 3 w 1, który miesza, ubija i ugniata ciasto w dużej, 5-litrowej misie. Uzupełnieniem kuchennych rewolucji są sprzęty od TEFAL: poręczny blender ręczny Turbomix za 99,00 zł (30 zł taniej) wyposażony w miarkę i wyjmowane końcówki nadające się do zmywarki oraz duży, dwupoziomowy 6-litrowy szybkowar Secure Click w supercenie 189,00 zł przystosowany do każdego rodzaju kuchenki.

To także idealny moment na wymianę zużytych garnków i patelni. Lidl oferuje patelnie TEFAL Duetto ze stali nierdzewnej w cenach obniżonych o 30 zł (od 79,99 zł) oraz cały zestaw 5 garnków SILVERCREST z pokrywkami, który kupisz z oszczędnością 80 zł, za 249 zł.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Porządek i codzienne obowiązki w niższej cenie

Oferta obowiązują od czwartku, 11 czerwca, to także ulga dla domowego budżetu w kwestii codziennych obowiązków. Z łatwością uporasz się z prasowaniem dzięki żelazku Virtuo od TEFAL za 64,99 zł (15 zł taniej), a do szybkich poprawek idealna będzie składana parownica SILVERCREST za 69 zł (10 zł taniej). Z kolei z kuponem w aplikacji kupisz dużą suszarkę na pranie VILEDA o 20 zł taniej, za 85 zł.

Dobre samopoczucie w domu zaczyna się od porządku. Z pomocą przychodzi mobilny, bambusowy wózek kuchenny LIVARNO z certyfikatem FSC. Ten mobilny i funkcjonalny mebel może służyć jako dodatkowy blat roboczy, a jego cena została obniżona aż o 50% i wynosi teraz 79,50 zł. Równie stylowo prezentuje się zestaw pojemników do przechowywania W5 z bambusowymi elementami, który kupisz za 47,99 zł (40% taniej). To elegancki sposób na uporządkowanie szafek i szuflad.

i Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Ogromne kolejki, puste półki i kartki. Pamiętasz zakupy w czasach PRL? Pytanie 1 z 12 1. W czasach PRL-u w Polsce funkcjonował kartkowy system racjonowania żywności. W którym roku został zniesiony? 1980 1989 1976 Następne pytanie