Dzień wolny

W piątek 16 sierpnia to dzień wolny od pracy. Wszystko przyklepane

15 sierpnia wypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego i jest to dzień wolny od pracy. Z kolei 16 sierpnia wypada w piątek, więc była to świetna okazja do zrobienia długiego weekendu. Dlatego też wielu burmistrzów oraz prezydentów miast zdecydowało o zarządzeniu dnia wolnego w urzędzie.