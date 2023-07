Karta Dużej Rodziny. Co to takiego?

Karta Dużej Rodziny umożliwia korzystanie ze zniżek w różnych punktach (m.in. transport publiczny, atrakcje turystyczne, sportowe, kulturalne i niektóre sklepy), w niemal każdym dużym mieście. O jej przyznanie może ubiegać się każdy, kto zamieszkuje na terenie Polski i pochodzi z rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

Wnioskodawca nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz ich władza rodzicielska nie może być ograniczona (np. poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Ponadto od 2019 roku, o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się "rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy nawet w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci" - przytacza portal gazeta.pl. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku nie obowiązuje próg dochodowy.

Lista punktów honorujących jest coraz obszerniejsza. Na ten moment w woj. mazowieckim jest ich 5610, w woj. pomorskim 2628 a w woj. wielkopolskim 2385. Pełna lista dostępna partnerów wraz z opisem zniżek jest na stronie rządowej, w serwisie Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr . Korzystać warto, bo wśród benefitów są m.in. zniżki na zakwaterowanie w hotelach i pensjonatach, zniżki na posiłki w restauracjach czy produkty w sklepach (również spożywczych) i na stacjach benzynowych, a także różnego rodzaju usługi.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

W jaki sposób można uzyskać Kartę Dużej Rodziny i jakie dokumenty są w tym celu niezbędne?

wypełniony wniosek złożony w odpowiednim urzędzie

oświadczenie o pełnej władzy rodzicielskiej,

dowód osobisty,

akt urodzenia,

akt małżeński,

W zależności od sytuacji rodzinnej wymagane dokumenty mogą być zróżnicowane.

