Walentynkowe zawody i zarobki. Kto i ile zarobi w święto zakochanych?

Gdzie najlepiej pracować w Walentynki?

Zakochani wydają pieniądze nie tylko na upominki i kwiaty, chcą też spędzić czas ze swoja drugą połówką a także ładnie wyglądać. 14 lutego pełne ręce pracy mają kurierzy, pracownicy kwiaciarni, kelnerzy, fryzjerzy i makijażyści. Zapełnione są ośrodki SPA czy restauracje, gdzie obroty są lepsze niż zwykle, a to oznacza też wyższe wynagrodzenia i możliwe premie. Rekordziści pracujący w Walentynki dostaną nawet 200 zł netto za godzinę – wynika z analizy Personnel Service.

- Walentynki są mocno skomercjalizowane. Wszędzie pojawiają się produkty z symbolem serca, czerwone balony i róże. Święto cieszy się dużą popularnością, bo z badania PayPo wynika, że 66 proc. Polaków obchodzi Walentynki ze swoją drugą połówką i zamierza wydać na ten cel od 50 do nawet 200 zł. Ciekawostką jest to, że nieco hojniejsi są mężczyźni, którzy planują romantyczne kolacje, wyjazdy, prezenty i specjalne atrakcje dla swoich ukochanych. Zakupowy szał, ale też zwiększony ruch w restauracjach, kinach czy SPA przekłada się na rynek pracy i zapotrzebowanie na pracowników. Jedni świętują, a inni mają szasnę na większy zarobek – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Kto najwięcej zarobi na zakochanych?

* Kurierzy - mogą liczyć na zarobki od 17,5 do 22 zł netto za godzinę. Największy ruch dla kurierów przypada zazwyczaj 14 lutego, bo zakochani często wysyłają swoim partnerom czy partnerkom kwiaty.

* Sprzedawcy kwiatów w kwiaciarni - również mogą liczyć na wzrost liczby zamówień w okresie Walentynek. Osoby, które są właścicielami tego typu miejsc notują wysokie zyski.

* Pracownicy w kwiaciarni - mogą liczyć na zarobek oscylujący wokół minimalnej, czyli 16,5 zł netto za godzinę pracy, ale z okazji wyższych obrotów kwiaciarni mogą zdarzyć się dodatkowe premie.

* Fryzjerzy i makijażyści - mogą zarobić od 22,5 zł netto za godzinę w mniejszych miejscowościach do nawet 100 zł netto za godzinę pracy w największych miastach, jak np. Warszawa.

* Branża gastronomiczna - pomoc kuchenna, może zarobić od 16,5 zł do 17,5 zł netto za godzinę. Kelnerzy zarobią od 16,5 do 25 zł netto za godzinę, ale do tego należy doliczyć napiwki, które w Walentynki mogą nawet kilkukrotnie przewyższyć dzienny zarobek.

* Masażystki i masażyści - mogą liczyć na stawkę od 25 do nawet 200 zł netto za godzinę.

