Waloryzacja emerytur 2024. Na ten moment seniorzy czekali cały rok

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku? Wielu seniorów zadaje sobie takie pytanie. GUS podał właśnie dane, które umożliwiają wyliczenie potencjalnego wskaźnika waloryzacji na 2024 rok. GUS podał dane dotyczące inflacji w całym 3023 roku. W końcu poznaliśmy też średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. W stosunku do 2022 r. wyniósł on 111,9, czyli mamy roczny wzrost cen dla tej grupy o 11,9%. Zatem, jaki będzie wskaźnik waloryzacji świadczeń? Biorąc pod uwagę tę inflację na poziomie 11,9 proc. i ostatnie podane przez GUS dane dotyczące wzrostu płac na poziomie 11,8 proc., to przy zastosowaniu odpowiedniego rachunku w zaokrągleniu wyjdzie nam 11,9 proc. Zatem takiego właśnie wzrostu emerytur i rent mogą spodziewać się seniorzy od marca tego roku. W praktyce osoby z obecną emeryturą wysokości 1588 zł dostaną podwyżkę 189 zł miesięcznie, i odpowiednio: z 3 tys. zł - blisko 370 zł, zaś z 5 tys. zł - blisko 600 zł.

Dla porównania waloryzacja emeryckich świadczeń w minionym roku wyniosła 14,8 proc. Zatem mamy mniejszą podwyżkę, bo i ceny nie rosną już tak szybko i na ogromną skalę. Ale to nie koniec. Donald Tusk obiecał seniorom drugą waloryzację w roku. Jednak pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest utrzymywani się inflacji na poziomie przekraczającym 5 proc. Zatem jest spora szansa na to, że druga podwyżka będzie konieczna. Czy premier i jego ekipa rządząca dotrzymają słowa?

Seniorze, sprawdź, o ile dokładnie wzrośnie Twoja emerytura. Dane w tabeli. Tam odszukaj świadczenie jak najbliższe Twojemu.

