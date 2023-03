Waloryzacja 2024. Nowe podwyżki dla seniorów! Emerycie, sprawdź, ile zyskasz! [GALERIA]

Waloryzacja emerytur 2024

Emerytury w Polsce są co roku waloryzowane przede wszystkim po to, by niwelować skutki inflacji i dostosowywać wysokość świadczeń emerytalno-rentowych do gospodarczej rzeczywistości.

Dlaczego poziom inflacji podawany przez GUS jest tak ważny? Prawidłowość jest następująca: im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja emerytur. I tak, biorąc pod uwagę podany dziś przez GUS wskaźnik inflacji oraz przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w styczniu 2023 wzrosło o 13,5 proc. rok do roku, można stwierdzić, o ile wzrosną emerytury i renty w 2024 r.

Seniorów czeka olbrzymia podwyżka, bo z najbardziej aktualnych danych wynika, że wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie aż 21,1 proc.!

Przy obecnej najniższej emeryturze wynoszącej 1588 zł brutto, seniorzy otrzymają aż 335 zł podwyżki! Oznacza to, że po przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur, ich świadczenie wzrośnie do 1923 zł brutto. Z kolei przy średniej emeryturze wypłacanej z ZUS - 2500 zł brutto, emerytów czeka wzrost świadczenia do 3028 zł brutto. To podwyżka aż o 528 zł.

Ile wyniosła inflacja w lutym 2023 roku?

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacja w lutym 2023 roku według GUS wyniosła 18,4 proc. rok do roku, to oznacza, że ceny były wyższe o 18,4 proc. względem lutego 2022 roku. Wzrost względem stycznia 2023 roku wyniósł 1,2 punktów procentowych. To najwyższa inflacja w Polsce od grudnia 1996 roku, gdy wyniosła 18,5 proc. W raporcie GUS podano również wzrost cen poszczególnych towarów. Względem lutego 2022 roku pieczywo podrożało o 26,6 proc., mąka o 32,8 proc., mięso o 26,2 proc., mleko o 37,8 proc., jaja o 35,6 proc., oleje i tłuszcze o 21,5 proc., masło o 11,2 proc., zaś cukier aż o 85,2 proc. W przypadku energii najbardziej podrożał opał, aż o 53,6 proc., energia cieplna o 40 proc., zaś gaz o 23,7 proc. i energia elektryczna o 22,4 proc.

