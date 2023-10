Pieniądze dla emerytów

Podwyżka popularnych dodatków dla seniorów! Wyższe przelewy z ZUS

Emerycie, zobacz, o ile mogą wzrosnąć dodatki do Twojej emerytury. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń w Polsce. To ważny parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur, rent i tym samy dodatków do emerytur. Przy najnowszych danych GUS wskaźnik waloryzacji wynosi 12,48 proc.