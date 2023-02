Waloryzacja emerytur nawet 20 proc.! Zaskakujące słowa premiera

Waloryzacja emerytur 2023

Waloryzacja emerytur i rent zależna jest od inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę najnowsze dane GUS, wskaźnik waloryzacji na 2023 rok wynosi 14,8 proc. Tymczasem w budżecie państwa zapisano 13,8 proc. Co ciekawe, premier Mateusz Morawiecki pomimo takich zapisów i danych z GUS, przekonuje, że waloryzacja emerytur i rent w Polsce w 2023 roku będzie tak naprawdę wynosiła 20 proc. Jak to możliwe? – Podnosimy ją z 13,8 proc. do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego "13" i "14" emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 procent i znacząco przekroczy inflację – stwierdził premier w rozmowie z portalem "Interia".

Trzynasta i czternasta emerytura

Sprawdź, kiedy będą wypłacane dodatkowe świadczenia. Trzynastki będą wypłacone raz roku w kwietniu 2023 roku. Pula dla każdego emeryta będzie taka sama i wyniesie 1 tys. 588 zł 44 gr brutto. Natomiast czternastki mają być wypłacone na przełomie sierpnia i września 2023 roku. Ale tutaj już nie będzie po równo dla każdego. Będzie tu obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę". Maksymalna kwota wyniesie tak samo 1 tys. 588 zł 44 gr brutto i w takiej wysokości otrzymają je osoby mające do 2 tys. 900 zł emerytury brutto miesięcznie. Im wyższa emerytura, tym kwota czternastki będzie zmniejszona.

