Krótszy tydzień pracy w Europie

Spajić podkreślił, że zadowolony i wypoczęty pracownik jest bardziej innowacyjny, produktywny i lojalny, co przyczynia się do wzrostu zysków pracodawców, a to z kolei przekłada się na wyższe dochody państwa. Ponadto, skrócenie czasu pracy umożliwi pracownikom więcej czasu dla rodziny i przyjaciół. Premier zauważył również, że tygodnie pracy pracowników w Czarnogórze należą do najdłuższych w Europie, wynosząc średnio ponad 42 godziny, czyli o ponad cztery godziny tygodniowo więcej niż średnia w krajach UE.

Minister pracy i opieki społecznej Czarnogóry zapewniła, że nie planuje się zniesienia żadnych świadczeń socjalnych ani Funduszu Emerytalno-Rentowego. Dodatkowo, trwają prace nad zharmonizowaniem procesu przyznawania emerytur, szczególnie dla osób, które pracowały w różnych krajach, składających się kiedyś na Jugosławię. Obecnie około 3,5 tys. emerytów z byłych państw jugosłowiańskich otrzymuje środki niższe od średnich świadczeń w Czarnogórze - podkreśliła Niszić.

Czterodniowy tydzień pracy przetestowali już Hiszpanie. Efekty pilotażu były najwyraźniej obiecujące, bo zapadła już decyzja o skróceniu tygodnia pracy do 38,5 godziny, a w 2025 roku zostanie ponownie skrócony do 37,5 godziny. W Belgii pracownicy pracują 38 godzin tygodniowo, a we Francji już obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy (7-godzinna zmiana przez 5 dni w tygodniu). Podobne rozwiązanie testują Niemcy, w badaniu bierze udział 45 firm z całego kraju.

Kiedy Polacy będą mniej pracować?

Już w trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk przyznał, że propozycja skrócenia czasu pracy jest warta rozważenia i po objęciu władzy nowy rząd przygotuje program pilotażowy 4-dniowego tygodnia pracy. Wygląda na to, że ta wizja zaczyna powoli przybierać realną formę, bo szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk przyznała, że w ministerstwie prowadzone są analizy na temat skrócenia tygodnia pracy z 40 godzin do 35 godzin, lub 4-dniowego tygodnia pracy przy braku zmian w wynagrodzeniu pracowników.

Temat skrócenia czasu pracy testowany był już w Polsce, przez niektóre firmy. Herbapol Poznań wprowadził w pierwszym kwartale 2024 roku dla 400 pracowników dodatkowy wolny piątek w miesiącu. W drugim kwartale w roku mają to być dwa dni w miesiącu, a w lipcu trzy. Od października wszystkie piątki będą wolne. Tym samym czas pracy skróci się z 40 do 32 godzin.

