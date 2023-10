Ważne zmiany w emeryturach. Ta grupa emerytów otrzyma niespodziewany prezent od ZUS

Co się dzieje?

Kiedy emerytura wpływa na konto?

Emerytury wraz z dodatkami mają być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty. W lepszym położeniu są więc emeryci i renciści posiadający konta bankowe. Pozostałe osoby muszą czekać na wizytę listonosza.

Służby mundurowe z kolei mają wypłaty z góry 5. dnia każdego miesiąca. Emeryturę wojskową wraz z dodatkami wypłaca Wojskowe Biuro Emerytalne. Wypłaty płyną co miesiąc z góry 10. dnia każdego miesiąca. Jeśli dziesiąty dzień wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata powinna zostać wykonana dzień wcześniej.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Można spróbować zmienić termin na etapie składania wniosku o emeryturę. Jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku naszej prośby. Zmiana możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom. Jeśli problemem jest termin spłaty raty kredytu, to dla ZUS nie będzie to wystarczający argument, tym bardziej że termin spłaty raty można negocjować z bankiem.

