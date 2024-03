Ważne zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Oto nowości

QUIZ PRL. Co się piło w Polsce Ludowej? Na pewno znasz odpowiedzi?

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Nowe przepisy wprowadzają nowy wzór karty elektronicznej, tak aby jej wizualizacja wyświetlana w urządzeniu mobilnym, była spójna z innymi dokumentami elektronicznymi.

- Nowa wizualizacja Karty elektronicznej nie będzie wymagała od członka rodziny wielodzietnej żadnych czynności służących jej uzyskaniu, bowiem, po jej wdrożeniu, zostanie automatycznie wyświetlona w urządzeniu mobilnym - zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

KDR może mieć formę dyskietki, dokumentu z tworzywa sztucznego (karta tradycyjna) lub tzw. karty elektronicznej. W tym drugim przypadku realizowana jest przy użyciu:

* oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych,

* aplikacji mObywatel.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Zgodnie z przepisami KDR jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do określonych uprawnień. Posiadacze KDR mają prawo korzystania z tańszej oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Przysługują im m.in. tańsze bilety kolejowe, bezpłatne wejścia do parków narodowych czy wyższe limity zużycia energii elektrycznej.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

* w wieku do 18. roku życia,

* w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

* bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

