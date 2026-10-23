Ważne zmiany w ZUS od 2026 roku. Jakie uproszczenia w zasiłkach nas czekają?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ważnych zmianach, które ułatwią życie wielu Polakom. Już od 24 października 2026 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń. Głównym celem jest ograniczenie formalności i uproszczenie procedur dla obywateli.

Nowe przepisy, które zastąpią te obowiązujące od 2015 roku, mają na celu przede wszystkim zmniejszenie biurokracji. Oznacza to mniej papierkowej roboty oraz potencjalnie szybsze załatwianie spraw w urzędzie. Dzięki nim składanie wniosków o różne rodzaje zasiłków stanie się znacznie bardziej intuicyjne.

Zasiłek macierzyński po zmianach. Jeden wniosek zamiast trzech i mniej dokumentów

Rodzice z pewnością odetchną z ulgą, ponieważ zamiast trzech różnych wniosków (ZAM, ZUR, ZAO) będą teraz wypełniać tylko jeden. Nowy, uniwersalny formularz ZAM posłuży do ubiegania się o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, a nawet ojcowskiego. Wystarczy zaznaczyć w nim odpowiedni okres, o który się wnioskuje.

To jednak nie wszystko, bo znika też uciążliwy obowiązek dołączania skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, jeśli to ZUS wypłaca zasiłek. Urząd sam pobierze potrzebne dane na podstawie numeru PESEL dziecka i rodzica. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli świadczenie wypłaca pracodawca, akt urodzenia wciąż będzie potrzebny.

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Prostszy zasiłek opiekuńczy od 2026 roku. Co to oznacza dla opiekunów i samozatrudnionych?

Uproszczenia obejmą również zasiłek opiekuńczy, gdzie dwa dotychczasowe formularze (Z-15a i Z-15b) zastąpi jeden prostszy wniosek o symbolu Z-15. Zamiast odpowiadać na szczegółowe pytania o sytuację zawodową drugiego rodzica, wystarczy teraz złożyć oświadczenie o braku innej osoby mogącej zapewnić opiekę. To także ogromna korzyść dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie będą musiały już dołączać zaświadczenia płatnika składek Z-3b, co znacząco skróci proces składania dokumentów.

Kiedy i skąd pobrać nowe formularze ZUS? Ważne terminy dla strony ZUS i PUE

Zaktualizowane wersje formularzy, takie jak Z-15 i ZAM, będzie można pobrać ze strony internetowej ZUS już od 24 października 2026 roku. Z kolei na platformie PUE ZUS pojawią się one w połowie listopada, więc osoby korzystające z elektronicznego składania wniosków będą musiały chwilę poczekać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uspokaja, że w okresie przejściowym nadal będzie można korzystać z dotychczasowych wzorów, więc nikt nie musi się martwić o odrzucenie sprawy z powodu użycia starego druku.

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