Ważny dokument dla emerytów. Urzędnicy wysyłają. Sprawdź, czy dostałeś?

Rozliczenie emeryta - PIT-11A

ZUS wystawił Ci PIT-11A, jeśli otrzymywałeś emeryturę przez cały rok i z rozliczenia Twojej emerytury wynika kwota nadpłaty. Jeśli otrzymałeś PIT-11A, to w usłudze Twój e-PIT zostanie przygotowane zeznanie PIT-37. Nadal możesz też wypełnić i złożyć zeznanie samodzielnie, do swojego urzędu skarbowego. Nawet jeśli nic nie zrobisz, to przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja 2023 roku. Automatyczna akceptacja oznacza, że jesteś rozliczony. Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i nie miałeś innych dochodów albo uzyskałeś dochody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z tytułu praw autorskich - to złóż zeznanie PIT-37.

Jeżeli otrzymałeś PIT-11A i poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatnika, uzyskałeś dochody zagranicą lub prowadzisz działalność nierejestrową, działy produkcji rolnej, działalność gospodarczą lub najem (na zasadach ogólnych) – to złóż zeznanie PIT -36. Tym samym - nie musisz rozliczać się sam. W usłudze Twój e-PIT także dla Ciebie jest przygotowane zeznanie PIT-37. Jeśli nie zrobisz nic - zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone 2 maja 2023 roku (gdyż 30 kwietnia wypada w 2023 roku w niedzielę). Jednak jeśli chcesz, możesz rozliczyć się sam. Aby to zrobić, zaloguj się do usługi Twój e-PIT i np. uzupełnij zeznanie lub zaakceptuj je przed 2 maja.

