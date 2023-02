Ważny termin dla kupujących tani węgiel. Trzeba się spieszyć, żeby zdążyć skorzystać z dodatku

Węgiel z dopłatą

Węgiel w Polsce stał się towarem deficytowym. W pewnym momencie ceny węgla poszły w górę, a surowca zaczęło brakować. W sprawę węgla musiał ingerować rząd. Aby poprawić sytuację, wymyślono, by węgiel był dystrybuowany w regionach w określonej cenie. Wprowadzono limity zakupu. Jednak nie wystarczyło przyjechać do składu, by od ręki dostać trzy tony węgla. Państwowe dopłaty do tego są na wniosek. Choć takie wnioski składano w 2022 roku, to jeśli nie wykupiono 3 ton przysługującego opału, to ponownie trzeba złożyć wniosek na 2023 rok. Czasu na takie formalności jest coraz mniej. W niektórych gminach.

Ze złożeniem wniosku warto spieszyć się nie tylko ze względu na sam termin, ale i na realizację takiego zamówienia. Im wcześniej złożymy wniosek, tym szybciej węgiel trafi do zamawiającego. Generalnie wnioski na węgiel można składać maksymalnie do 15 kwietnia 2023 roku.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie oświadczenia, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup po preferencyjnej cenie, nie kupili paliwa stałego w ilości określonej przepisami na sezon grzewczy 2022-2023. Przed otrzymaniem węgla, trzeba wpłacić na wskazane przez urzędników odpowiednią sumę.

Tani węgiel zakupiony w ramach limitu 3 ton surowca można było zamawiać na raty. Cena surowca ma być nie niższa niż 2 tys. zł brutto za tonę.

