Wcześniejsza emerytura w grudniu 2023! Kto dostanie pieniądze na święta?

Wypłaty emerytur z ZUS w grudniu 2023

Uwaga seniorzy. Jest zmiana w harmonogramie wypłat emerytur. Zmiany dotyczą jeszcze tego roku. W 2023 roku wcześniej swoje emerytury dostaną seniorzy, którzy zwykle dostają je 25. dnia miesiąca. Dlaczego? Skąd taka zmiana w kalendarzu? Zmiana wynika z tego, że 25 grudnia to święto zaznaczone w kalendarzu na czerwono - Boże Narodzenie, a 24 grudnia - Wigilia to niedziela, zaś 23 sobota, więc wypłata świadczenia będzie w piątek 22 grudnia. To dobra wiadomość, bo przed świętami z pewnością zastrzyk gotówki się przyda. W sobotę 23 grudnia sklepy i galerie handlowe są czynne jak w każdą sobotę, natomiast w Wigilię w tym roku sklepy będą już zamknięte.

Wcześniej otrzymają świadczenia także emeryci, którzy zwykle dostają emerytury 1. dnia miesiąca. 1 stycznia, kiedy to teoretycznie powinien pójść przelew z ZUS, jest dniem wolnym od pracy. Zatem wypłata styczniowego świadczenia musi być zrobiona wcześniej. Na logikę, powinien to być sylwester, czyli 31 grudnia. Ale uwaga! W tym roku 31 grudnia wypada w niedzielę, 30 w sobotę, zatem pracownicy ZUS muszą zrobić przelewy na konta emerytów w piątek 29 grudnia.

