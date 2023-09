Wiek emerytalny ostro w dół. Emerytury stażowe to będzie rewolucja

Emerytury stażowe były tematem, który przez wiele lat pozostawał w sferze obietnic, bez ich realizacji przez rządzący PiS. Warto zaznaczyć, że idea emerytur stażowych była obecna w porozumieniach sierpniowych z roku 1980, ale ich wprowadzenie opóźniało się i ostatecznie nie było realizowane przez długie lata.

Jednak teraz Jarosław Kaczyński, lider PiS, ogłosił z zadowoleniem na konwencji programowej w Końskich, że PiS planuje wprowadzenie emerytur stażowych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Pomysł ten, mimo że ma zwiększyć dostępność emerytur wcześniejszych dla osób z długim stażem pracy, wiąże się z istotnymi kosztami. Fundacja FOR, w ramach projektu Licznik Obietnic Wyborczych, oszacowała te koszty na 3,2 miliarda złotych w pierwszym roku funkcjonowania i około 40 miliardów złotych w ciągu 10 lat.

Niektórzy eksperci, jak Marcin Zieliński, główny ekonomista FOR, wyrażają obawy co do wprowadzenia emerytur stażowych, twierdząc, że jest to ruch sprzeczny z trendami demograficznymi oraz długowiecznością Polaków. Zieliński podkreśla, że już teraz kobiety w Polsce pracują najkrócej w Unii Europejskiej, a taka reforma posuwałaby nas w odwrotnym kierunku.

Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego, sugeruje, że emerytury stażowe mogłyby być wprowadzone w Polskim systemie emerytalnym, ale jedynie jako część szerszej reformy, a nie jako składka wyborcza. Reforma ta powinna być przemyślana i uwzględniać różne aspekty systemu emerytalnego, aby zapewnić jego stabilność i efektywność.

Wprowadzenie emerytur stażowych staje się istotnym tematem w kontekście politycznym i społecznym, a ich skutki oraz długofalowe konsekwencje muszą być dokładnie przeanalizowane przed ich ewentualnym wdrożeniem.

Quiz PRL. Nie tylko Gierek. Czy pamiętasz grube ryby PRL? Pytanie 1 z 10 1. W najlepszych dla niej czasach PZPR liczyła: 3 mln członków 300 członków 150 rumuńskich zbiegów z Bułgarii Dalej