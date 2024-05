Wielki koncern zwalnia pracowników w Polsce, a zatrudnia nowych w Belgii

PepsiCo inwestuje w swój ogromny zakład w Belgii

PepsiCo w fabryce w Belgii produkuje ok. 83 tys. ton czipsów rocznie, m.in. marek Lays, Doritos i Cheetos. Jak podaje portal dlahandlu.pl przedsiębiorstwo planuje zwiększenie produkcji o jedną trzecią do 115 tys. rocznie, a także wzrost liczby pracowników z 650 do 800.

Ponadto w Veurne ma powstać nowy magazyn połączony z zakładem i dodatkowe zaplecze socjalne. Stopniowo fabryka ma wycofywać się z wykorzystania paliw kopalnych. Inwestycja ma kosztować 200 mln euro. Jak wyjaśnia dlahandlu.pl zakład w Veurne jest jednym z największych w Europie, posiada dziewięć linii produkcyjnych o rozmiarach ośmiu boisk piłkarskich.

W Belgii nowe miejsca pracy, a w Polsce wypowiedzenia

Portal dlahandlu.pl podaje, że PepsiCo tnie etaty w Polsce. Jeszcze niedawno podano, że w krakowskim oddziale firmy ponad 200 osób straci pracę, co miało wynikać ze "zmian organizacyjnych".

Cytowany przez "Gazetę Wyborczą" jeden z pracowników stwierdził, że miejsca pracy przenoszone są do Indii. Centrum PepsiCo w Krakowie zostało otwarte jeszcze 5 lat temu.

EKG 2024 Bartosz Chojnacki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.